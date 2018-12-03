Скончался самый богатый человек Бельгии Альберт Фрер

Стало известно, что сегодня в возрасте 92 лет скончался богатейший человек в Бельгии Альберт Фрер. Он был одним из ведущих бельгийских инвесторов, его состояние оценивалось в 5,8 миллиарда долларов.

Альберт Фрер родился в 1926 году в бельгийской коммуне Фонтен-л`Эвек. У его родителей был семейный бизнес по производству гвоздей. Свою трудовую деятельность будущий миллиардер начал в семейной фирме. Затем он начал инвестировать в сталелитейную промышленность Бельгии.

После продажи своих сталелитейных заводов бельгийскому правительству Альберт Фрер сконцентрировался на инвестициях в промышленном, энергетическом и потребительском секторах. По данным Forbes, его состояние достигло 5,8 миллиарда долларов, сообщает «КоммерсантЪ».