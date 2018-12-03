Тимошенко считает необоснованным введение военного положения на Украине

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что считает необоснованным введение военного положения в ряде областей Украины и намерена обратиться к правительству по этому поводу.

«Критическое большинство людей в мире подозревают, что военное положение было введено необоснованно. Мы должны в этом детально разобраться и дать и миру, и украинскому народу ответ, как это было на самом деле. Возможно, военное положение не будет такой необходимостью дальше, если нет для этого оснований», - заявила Юлия Тимошенко.

С этой целью глава партии «Батькивщина» предложила заслушать в закрытом режиме президента страны, секретаря СНБО и представителей силовых ведомств Украины. также она допустила возможность обращения к президенту о сокращении срока военного положения, сообщает РИА Новости.