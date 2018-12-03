Собака Джорджа Буша-старшего провожает хозяина в последний путь

В сети опубликован снимок, который фотографы сделали накануне в Хьюстоне после церемонии прощания с Джорджем Бушем-старшим: служебная собака, лабрадор Салли, охраняет гроб с телом хозяина.

Вид собаки, лежащей у гроба с телом своего хозяина, способен растрогать до слез. Лабрадора-ретривера подарили Джорджу Бушу-старшему летом 2018 года в организации обслуживания ветеранов. Свое имя пес получил в честь пилота, который в 2009 году смог посадить свой самолет на поверхность реки Гудзон.

Очень скоро обученная собака и 41-й президент США подружились. Салли умеет открывать двери, приносить вещи и вызывать помощь. Эти навыки служебного пса сильно облегчали жизнь Джорджа Буша-старшего, который страдал болезнью Паркинсона и в последнее время передвигался на коляске. Затем Салли завели аккаунт в инстаграме, и он стал общеамериканским любимцем.

Джордж Буш-старший скончался 30 ноября в возрасте 94 лет. Салли будет сопровождать гроб с телом хозяина вплоть до похоронной церемонии, которая состоится 6 декабря. Затем, после новогодних каникул, Салли переедет в Национальный военно-медицинский центр в штате Мериленд.