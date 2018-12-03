Генсек НАТО заявил о наращивании присутствия в Черном море

Генеральный секретарь Северо-атлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок НАТО усилил свое присутствие в регионе Черного моря в текущем году по сравнению с предыдущим годом.

«НАТО усилило присутствие в регионе Черного моря. Мы увеличили свое присутствие до 120 дней в этом году по сравнению с 80 днями в прошлом году. Альянс также расширил воздушное патрулирование черноморского региона, а после инцидента в Керченском проливе мониторинг был усилен», - заявил генсек НАТО.

После инцидента в Керченском проливе 25 ноября, когда корабли ВМС Украины нарушили государственную границу РФ и были задержаны погранслужбой ФСБ РФ, президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы НАТО ввел свои корабли в Черное море. В Северо-атлантическом альянсе ответили президенту Незалежной, что корабли НАТО и так присутствуют в регионе, сообщает RT.