Трамп надеется обсудить с РФ и КНР сокращение вооружений

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что когда-нибудь в будущем переговоры между высшим руководством Америки, России и Китая по проблеме сокращения вооружений все же состоятся.

«Я уверен, что в будущем председатель Си и я, вместе с российским президентом Путиным, начнем переговоры об эффективном прекращении гонки вооружений, которая стала масштабной и неуправляемой», - заявил Дональд Трамп в своем твиттере.

Американский президент также отметил, что только за последний год США потратили на различные вооружения более 700 миллиардов долларов. Он назвал происходящее безумием, передает РИА Новости.