На Украине подсчитали стоимость возобновления производства боеприпасов

Восстановление украинских предприятий по производству метательных зарядов и пороха обойдется казне страны в сумму около 1 миллиарда гривен (порядка 36 миллионов долларов), сообщили в «Укроборонпроме».

В связи с объявленным на Украине военным положением оборонно-промышленный комплекс страны переведен на особый режим работы распоряжением Петра Порошенко. Вместе с тем еще раньше высокопоставленные украинские военные (в частности, генерал-лейтенант запаса ВСУ Дмитрий Уманец) сообщали, что в войсках имеются проблемы с порохом, ракетами и боеприпасами.

«Целевая программа на восстановление производства метательных зарядов и порохов предусматривает поэтапное выделение средств для закупки станков и другого оборудования для серийного производства. Речь идет о более чем 1 миллиарде гривен», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы украинского оборонного концерна.