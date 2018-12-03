СФ готовит обращение в ОБСЕ в связи с провокациями Украины

Стало известно, что в Совете Федерации готовят обращение к иностранным парламентам и парламентским структурам, включая ОБСЕ и ПА ОБСЕ, в связи с провокациями Украины в отношении России.

Сегодня международный комитет Совета Федерации совместно с представителями МИД и ФСБ обсудил российско-украинские отношения на фоне провокации ВМС Украины в Керченском проливе, введением военного положения в приграничных с РФ областях Украины и запретом на въезд в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

«Мы считаем, что последние недружественные шаги Киева являются чередой осознанных провокаций, и расцениваем эти действия как преступные в отношении граждан обеих стран. Мы готовим обращение в адрес иностранных парламентов, ОБСЕ и ПА ОБСЕ, других парламентских структур. Мы ожидаем, что наши коллеги решительно осудят эти провокационные действия украинских властей», - приводит заявление сенатора Константина Косачева РИА Новости.