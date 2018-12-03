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Столтенберг: НАТО в настоящий момент оценивает ситуацию в Черном море
3 декабря 2018, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в настоящий момент следит за ситуацией в Черном море, а также оценивает общую обстановку и поведение властей Российской Федерации.
Столтенберг отметил, что НАТО в дальнейшем будет оказывать политическую и практическую поддержку Украине. Кроме того, он напомнил, что в последние годы НАТО усилила военное присутствие в Черном море. По словам генсека альянса, в настоящий момент украинские и грузинские власти сталкиваются с "серьезными вызовами" со стороны РФ, передает РИА "Новости".
Политик также заметил, что эта тема будет обсуждаться в рамках завтрашних переговоров в Брюсселе, в которых примут участие министры из Грузии и Украины.
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