Эксперт оценил последствия разрыва Украиной договора о дружбе с РФ

В случае прекращения действия российско-украинского договора о дружбе и сотрудничестве решение всех вопросов между странами значительно усложнится, заявил юрист-международник Анатолий Капустин.

«Договор о дружбе регулирует конкретные сферы. Его прекращение усложнит решение самых проблемных вопросов, особенно в транспортной и торговой сферах, а также в области прав граждан. Украина не будет признавать никакие российские социальные гарантии, будет больше административных барьеров», - считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Помимо самого договора, Украина может разорвать и дополнительные двусторонние соглашения. Это также будет иметь негативные последствия. По всей видимости, будут разорваны все контакты между предприятиями двух стран. Соглашение о неучастии в военных блоках, направленных друг против друга, также может прекратить свое действие, приводит мнение эксперта РИА Новости.