В Госдуме убеждены, что Рада поддержит разрыв договора о дружбе с Россией

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в понедельник заявил, что Верховная рада Украины наверняка поддержит законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с РФ.

Ранее сегодня стало известно, что украинский лидер внес в Раду соответствующий законопроект. Водолацкий отметил, что в настоящий момент сам Петр Порошенко не управляет страной – фактически этим занимаются принципиально иные силы, сделавшие из Украины "страну-мутанта".

В Госдуме считают, что расторжение договора о дружбе Украины с Россией никак не повлияет на отношения двух государств, однако это способно оказать влияние на "отношения наших семей", передает РИА "Новости".