На Украине начались сборы резервистов первой очереди

На Украине в связи с объявленным ранее военным положением начались сборы резервистов. Планируется, что они продлятся до 20 дней, сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

«Третьего декабря в учебных центрах ВСУ начались сборы оперативного резерва первой очереди. Они продлятся до 20 суток. На полигонах в Запорожской и Херсонской областях планируется провести сборы продолжительностью до 10 суток», - говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ.

В украинском военном ведомстве также подчеркнули, что длительность сборов планируется таким образом, чтобы к католическому Рождеству все военнообязанные уже вернулись домой.