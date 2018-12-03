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Армия ДНР озвучила два варианта готовящегося Украиной военного удара по Донбассу
3 декабря 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Киев и его западные партнеры в настоящее время готовят несколько вариантов военного удара против республик Донбасса. Такое заявление сделали в армии самопровозглашенной ДНР.
Согласно сведениям, к которым получила доступ разведка ополчения, первый сценарий предполагает действия в районе Горловки. Поводом для обострения ситуации на данном направлении должна стать химическая атака, в которой украинская сторона намерена обвинить Донецк. Ожидается, что за провокацией последует удар по критически важным объектам ДНР и ЛНР, в ходе которого будет применена авиация.
В еще одном сценарии идет речь об операции на юге Донецкой области. Если Киев задействует этот вариант, жители Мариуполя станут жертвами провокации со стороны украинских силовиков, замаскированных под ополченцев. Данный инцидент также планируется использовать для нанесения удара по инфраструктуре Донбасса, процитировало сообщение армии ДНР агентство «Новороссия».
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