Москалькова: от задержанных украинских моряков жалоб не поступало

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что жалоб от украинских моряков, задержанных 25 ноября возле Керченского пролива за нарушение российской границы, не поступало.

По словам Москальковой, моряки не обращались ни лично к ней, ни в какие-либо надзорные органы с жалобами. Уполномоченный по правам человека заявила, что поддерживает связь с украинскими властями и направляет им всю необходимую информацию о состоянии здоровья задержанных.

Татьяна Москалькова, однако, отметила, что конституционный суд не дает ей возможности вмешиваться в следствие по данному делу и изучать документы. Она должна лишь убедиться в том, что граждане Украины находятся под защитой, передает РИА "Новости".