//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

ВСУ перестали кормить бойцов на передовой
2

Политолог раскрыл планы Порошенко по окончании военного положения
3

Где после смерти Вишневской и Ростроповича всплывают деньги гениев?
4

Мария Шукшина заявила, что возвращается на телевидение
5

Беременная дочь крупного бизнесмена выпала с балкона сама?

//В мире 13+

Появились кадры с места обернувшейся провалом вылазки спецгруппы ВСУ против ЛНР

3 декабря 2018, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Появились кадры с места обернувшейся провалом вылазки спецгруппы ВСУ против ЛНР
фото: globallookpress.com

В интернете появилось видео, снятое на месте обернувшейся провалом вылазки бойцов Вооруженных сил Украины против ЛНР. Ролик выложила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной республики.

Готовые к отражению масштабного наступления Киева силы армии ДНР сняли на видео

Готовые к отражению масштабного наступления Киева силы армии ДНР сняли на видео

Инцидент, о котором идет речь, произошел в зоне конфликта в Донбассе на минувшей неделе. Спецгруппа киевских военных попыталась подобраться к позициям ополченцев, однако по дороге подорвалась на минах. В распоряжении Народной милиции оказались данные о том, что в результате погибли не менее пяти украинских силовиков.

Боец ополчения Евгений Шаталин, ставший собеседником военных корреспондентов, рассказал, что случившееся способствовало повышению морального духа защитников республики. Личный состав понял, что противник недостаточно хорошо подготовлен, отметил мужчина.

Ранее в понедельник сообщалось, что в сети выложили видео, на котором запечатлены готовые к отражению наступления ВСУ силы Донецкой республики. 

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ДЦ

//Новости СМИ2

//В мире

Эксперт оценил последствия разрыва Украиной договора о дружбе с РФ

Эксперт оценил последствия разрыва Украиной договора о дружбе с РФ

В случае прекращения действия российско-украинского договора о дружбе и сотрудничестве решение всех вопросов между странами значительно усложнится, заявил юрист-международник Анатолий Капустин.

//В мире

Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении договора о дружбе с Россией

Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении договора о дружбе с Россией

Утром в понедельник, 3 декабря, стало известно, что президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией.

//Политика

Мария Захарова поиронизировала над жалобами Порошенко

Мария Захарова поиронизировала над жалобами Порошенко

Официальный представитель МИД России на своей странице в Facebook прокомментировала слова украинского лидера Петра Порошенко об отсутствии ответа на запрос по переговорам с Владимиром Путиным.

//Экономика

Трамп: Китай готов снизить пошлины на автомобили из США

Трамп: Китай готов снизить пошлины на автомобили из США

Президент США Дональд Трамп сделал в минувшее воскресенье, 2 декабря, важное заявление. По словам политика, власти Китая согласились "снизить и вовсе отменить" пошлины на автомобили из США.

//В мире

Готовые к отражению масштабного наступления Киева силы армии ДНР сняли на видео

Готовые к отражению масштабного наступления Киева силы армии ДНР сняли на видео

Армия непризнанной ДНР готова к отражению любых провокаций Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в видеоролике, который некоторое время назад распространила пресс-служба Народной милиции республики.

//Новости МирТесен



//Наука

С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ"

С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ"

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11" стартовала с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"). К МКС полетел первый после аварии 11 октября новый экипаж.

//Общество

В РФ упростят процедуру установления инвалидности

В РФ упростят процедуру установления инвалидности

Процедура прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности будет максимально упрощена для россиян. Об этом рассказал глава Министерства труда России Максим Топилин.

//Шоу-бизнес

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина купили загородный дом

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина купили загородный дом

Известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов 20 ноября вступили в законный брак. Оказалось, что сразу после долгожданной свадьбы "молодожены" приобрели совместное жилье.

//Шоу-бизнес

Влад Топалов и Регина Тодоренко рассказали о своей тайной свадьбе

Влад Топалов и Регина Тодоренко рассказали о своей тайной свадьбе

Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко удивили поклонников информацией о своей тайной свадьбе. Мужчина и женщина, которые скоро впервые станут родителями, поженились еще в октябре.

//В мире

В Госдуме убеждены, что Рада поддержит разрыв договора о дружбе с Россией

В Госдуме убеждены, что Рада поддержит разрыв договора о дружбе с Россией

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в понедельник заявил, что Верховная рада Украины наверняка поддержит законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с РФ.

//В мире

Армия ДНР озвучила два варианта готовящегося Украиной военного удара по Донбассу

Армия ДНР озвучила два варианта готовящегося Украиной военного удара по Донбассу

Киев и его западные партнеры в настоящее время готовят несколько вариантов военного удара против Донбасса. Такое заявление сделали сегодня в армии самопровозглашенной Донецкой народной республики.

//Новости партнеров

//В мире

На Украине начались сборы резервистов первой очереди

На Украине начались сборы резервистов первой очереди

На Украине в связи с объявленным ранее военным положением начались сборы резервистов. Планируется, что они продлятся до 20 дней, сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

//Происшествия

В московском ТЦ произошло короткое замыкание, эвакуированы около 400 человек

В московском ТЦ произошло короткое замыкание, эвакуированы около 400 человек

В Новой Москве в торговом центре произошло короткое замыкание. Согласно последней информации, в результате случившегося в понедельник, 3 декабря, были эвакуированы 400 посетителей и сотрудников.

//Общество

Милонов предложил ввести закон, запрещающий наказывать котов

Милонов предложил ввести закон, запрещающий наказывать котов

Депутат Госдумы и четырежды котовладелец Виталий Милонов предложил ввести законодательный запрет на наказание котов и кошек. По его мнению, во всем виноваты люди, не заботящиеся о своих питомцах.

//Происшествия

В декабре в Челябинске "зацвела" река

В декабре в Челябинске "зацвела" река

Сегодня стало известно, что в Челябинске на днях произошел поразительный инцидент. Согласно последней информации осведомленных источников, река Миасс внезапно "зацвела" в первый месяц зимы.

//В мире

Появились кадры с места обернувшейся провалом вылазки спецгруппы ВСУ против ЛНР

Появились кадры с места обернувшейся провалом вылазки спецгруппы ВСУ против ЛНР

В интернете появилось видео, снятое на месте обернувшейся провалом вылазки бойцов Вооруженных сил Украины против ЛНР. Ролик выложила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной республики.

//В мире

Глава ХДС считает чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока-2»

Глава ХДС считает чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока-2»

Отказ от политической поддержки строительства газопровода «Северный поток-2» является слишком радикальной мерой, заявила генеральный секретарь немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

//Общество

В Афганистане уничтожен главный финансист талибов

В Афганистане уничтожен главный финансист талибов

Теневой губернатор провинции Гильменд, Абдул Манан, был убит в результате авиаудара американских ВВС. Это комментарий к заявлению представителей запрещенной в России террористической организации «Талибан» и гибели одного из лидеров этого движения. Его опубликовал представляющийся исследователем и консультантом афганский эксперт Рахматулла Амири.

//Общество

В середине недели на Москву обрушатся ледяные дожди

В середине недели на Москву обрушатся ледяные дожди

Синоптики в понедельник, 3 декабря, выпустили прогноз, который вряд ли обрадует москвичей и гостей города. Согласно последней информации, к середине текущей недели в столице ожидаются ледяные дожди.

//Новости СМИ2

//В мире

Москалькова: от задержанных украинских моряков жалоб не поступало

Москалькова: от задержанных украинских моряков жалоб не поступало

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что жалоб от украинских моряков, задержанных 25 ноября возле Керченского пролива за нарушение российской границы, не поступало.

//Происшествия

В Петербурге женщина отправится в колонию за продажу новорожденного ребенка

В Петербурге женщина отправится в колонию за продажу новорожденного ребенка

В Санкт-Петербурге женщину отправили в колонию за продажу своего новорожденного сына. Речь идет о Нулифар Абдуллаевой, которая готова была обменять своего новорожденного ребенка на 275 тысяч рублей.

//Общество

В МВД России объявили о "миграционной амнистии" для молдавских нелегалов

В МВД России объявили о "миграционной амнистии" для молдавских нелегалов

Как сообщили в пресс-центре МВД России, граждане Молдавии, нарушившие сроки пребывания в РФ, смогут в течение почти двух месяцев выехать на родину без привлечения к административной ответственности.

//Общество

Эксперты рассказали, как надо встречать год Желтой земляной свиньи

Эксперты рассказали, как надо встречать год Желтой земляной свиньи

Специалисты напоминают, что до главного праздника – Нового года – осталось всего 29 дней. За это время всем следует тщательно подготовиться и встретить год Желтой земляной свиньи во всеоружии.

//Политика

Бывший премьер ДНР назвал способ развалить Украину без введения российских войск

Бывший премьер ДНР назвал способ развалить Украину без введения российских войск

Россия обладает экономическими возможностями, позволяющими ей развалить Украину без введения армейских подразделений на территорию соседнего государства. Об этом заявил Александр Бородай, бывший премьер ДНР.

//Авто

"АвтоВАЗ" отзывает в России более 1,7 тыс. автомобилей

"АвтоВАЗ" отзывает в России более 1,7 тыс. автомобилей

"АвтоВАЗ" отзывает в России более 1,7 тыс. автомобилей LADA моделей Kalina, Granta и Priora. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

//Общество

Британия поймала журналиста Первого канала на шпионаже

Британия поймала журналиста Первого канала на шпионаже

Это скорее, недоразумение. Британский собкор «Первого канала» Тимур Сиразиев спровоцировал официальный Лондон на очередной виток шпионских скандалов.

//В мире

Протестующие во Франции заблокировали одиннадцать топливохранилищ

Протестующие во Франции заблокировали одиннадцать топливохранилищ

Участники протестов во Франции в понедельник, 3 декабря, заблокировали одиннадцать топливохранилищ. Соответствующую информацию сегодня утром предоставили сотрудники нефтегазовой компании Total.

//Общество

Папа Римский обеспокоен гомосексуализмом среди священников

Папа Римский обеспокоен гомосексуализмом среди священников

Серьезным вопросом, который вызывает тревогу, Папа Римский назвал гомосексууализм в стенах духовных семинарий в ходе интервью. Глава Ватикана побеседовал со священником Фернандо Прада. Многочасовая беседа с главой Катикана станет основой для книги «The Strength of Vocation», над которой сейчас работает Фернандо Прада.

//Политика

В Кремле прокомментировали планы по захвату Мариуполя и Бердянска: "Абсурд"

В Кремле прокомментировали планы по захвату Мариуполя и Бердянска: "Абсурд"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, обвинившего Российскую Федерацию в подготовке захвата Мариуполя и Бердянска.

//Общество

Болгария отменила авиарейсы на Украину из-за военного положения

Болгария отменила авиарейсы на Украину из-за военного положения

Болгарский авиаперевозчик BulgariaAir отменил прямые рейсы Одесса-София до середины декабря. Таковы были рекомендации болгарского министерства иностранных дел.

//Общество

Журналист из Москвы в понедельник отдаст в СИЗО украинским морякам деньги и вещи

Журналист из Москвы в понедельник отдаст в СИЗО украинским морякам деньги и вещи

Акцию по поддержке задержанных за вторжение на территорию РФ украинских моряков объявила журналист «Новой газеты» Виктория Ивлева. Она уже собрала 250 тысяч рублей.

//Культура

Киселев поддержал российских рэперов стихами Маяковского

Киселев поддержал российских рэперов стихами Маяковского

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев призвал "не кошмарить рэперов". Данное заявление прозвучало в программе "Вести недели", где он зачитал часть поэмы Владимира Маяковского.

//Культура

СМИ: Жерар Депардье оформляет новосибирскую прописку

СМИ: Жерар Депардье оформляет новосибирскую прописку

В СМИ в понедельник, 3 декабря, появилась информация о том, что всемирно известный французский актер Жерар Депердье в настоящий момент занимается оформлением прописки в российском Новосибирске.

//Общество

Астрологи: Как подготовиться к Новому году

Астрологи: Как подготовиться к Новому году

Декабрь всегда был особенным месяцем, потому что является последним в календаре. Так, люди начинают готовиться к Новому году, строить планы и загадывать желания.

//В мире

Раскрыт единственный шанс Порошенко победить на выборах в беднеющей Украине

Раскрыт единственный шанс Порошенко победить на выборах в беднеющей Украине

Российский аналитик Дмитрий Абзалов рассказал, как Петр Порошенко сможет переизбраться на пост президента Украины. Заявления эксперта приведены в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.

//Экономика

Власти Катара признались, что им нелегко далось решение о выходе из ОПЕК

Власти Катара признались, что им нелегко далось решение о выходе из ОПЕК

Госминистр энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби днем в понедельник, 3 декабря, признался, что решение о выходе из Организации стран-экспортеров нефти далось руководству страны нелегко.

//Общество

Какие страны лидируют в рейтинге самых мощных компьютеров

Какие страны лидируют в рейтинге самых мощных компьютеров

По рейтингу суперкомпьютеров ТОП-500 Россия отстает от США на 11 лет или в тысячу раз. В опубликованном авторитетном рейтинге самых мощных суперкомпьютеров всего 3 российские машины.

//live

«Многие спекулировали на юридическом образовании»

«Многие спекулировали на юридическом образовании»

3 декабря в нашей стране ежегодно отмечается День юриста. О профессиональном празднике размышляет генпрокурор РФ (1995-2000 гг.), доктор юридический наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий СКУРАТОВ...

//Политика

Сергей Аксенов принял отставку министра ЖКХ Крыма

Сергей Аксенов принял отставку министра ЖКХ Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку Виталия Глотова с поста министра Жилищно-коммунального Хозяйства Республики. Соответствующий указ размещен на портале крымского правительства.

//Политика

Стало известно, обсуждал ли Путин с Трампом возможность визита в Вашингтон

Стало известно, обсуждал ли Путин с Трампом возможность визита в Вашингтон

В понедельник, 3 декабря, стало известно, обсуждал ли президент России Владимир Путин с американским коллегой Дональдом Трампом в рамках саммита G20 в Аргентине возможность визита в Вашингтон.

//Происшествия

В Татарстане школьницу после конфликта с учителем забрала "скорая помощь"

В Татарстане школьницу после конфликта с учителем забрала "скорая помощь"

В Набережных Челнах школьница получила сильный ушиб во время конфликта с учителем. Согласно последней информации источников, девочка была экстренно доставлена в травмпункт на машине "скорой помощи".

//В мире

Порошенко рассказал о длительности военного положения на Украине

Порошенко рассказал о длительности военного положения на Украине

Глава украинского государства Петр Порошенко сделал заявление, в котором рассказал о сроках военного положения на территории Незалежной. Информация опубликована в Twitter президента Украины.

//Экономика

ФТС заявила о резком росте количества санкционных товаров в РФ

ФТС заявила о резком росте количества санкционных товаров в РФ

На российскую территорию стало поступать на 80% больше санкционных и скоропортящихся сельхозтоваров, чем годом ранее. Зафиксировано 56 тысяч тонн, сообщили в Федеральной таможенной службе.

//В мире

Петр Порошенко сообщил о передислокации подразделений к российской границе

Петр Порошенко сообщил о передислокации подразделений к российской границе

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что для "усиления обороны" на границе с Россией будет проведена передислокация подразделений. Это произойдет в рамках введенного ранее военного положения.

//В мире

Американский сенатор: в Черное море следует отправить флот США и корабли НАТО

Американский сенатор: в Черное море следует отправить флот США и корабли НАТО

Американский сенатор-республиканец Джон Баррассо утром в понедельник, 3 декабря, заявил, что Вашингтон должен отправить в акваторию Черного моря флот США, а также корабли Североатлантического альянса.

//В мире

Свыше 20 человек пострадали из-за торнадо в Иллинойсе

Свыше 20 человек пострадали из-за торнадо в Иллинойсе

По американскому штату Иллинойс прошелся мощный торнадо. Разрушения значительны: на территории штата разрушено около сотни жилых домов. Более 20 человек пострадали от удара стихии.

//Общество

Названа причина убийства журналиста The Washington Post саудовскими спецслужбами

Названа причина убийства журналиста The Washington Post саудовскими спецслужбами

Американский телеканал CNN опубликовал переписку в мессенджере WhatsApp убитого арабскими спецслужбами журналиста Джамаля Хашкаджи. В ней он критиковал наследного принца Саудовской Аравии, называл его «зверем» и «покемоном».

//Шоу-бизнес

Супруга Игоря Николаева похудела и превратилась в "роковую красотку"

Супруга Игоря Николаева похудела и превратилась в "роковую красотку"

Супруга музыканта Игоря Николаева в последнее время похудела и превратилась в настоящую "роковую женщину". Поклонники певицы Юлии Проскуряковой не устают делать молодой матери комплименты.

//Экономика

Эксперт назвал возможные последствия выхода Катара из ОПЕК

Эксперт назвал возможные последствия выхода Катара из ОПЕК

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в понедельник, 3 декабря, рассказал о возможных последствиях выхода Катара из Организации стран-экспортеров нефти.

//Туризм

Эксперты выяснили, на чем сэкономят туристы в 2019 году

Эксперты выяснили, на чем сэкономят туристы в 2019 году

Большинство туристов стараются быть разумными и практичными при планировании расходов на путешествие. Они распределяют бюджет поездки заранее, но почти половина из них нарушает свои планы.

//В мире

В Госдуме оценили жесткое заявление Гройсмана о "Северном потоке – 2"

В Госдуме оценили жесткое заявление Гройсмана о "Северном потоке – 2"

В Госдуме в понедельник, 3 декабря, прокомментировали заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что проект "Северный поток – 2" является одной из форм замаскированной войны.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры