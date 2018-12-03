Появились кадры с места обернувшейся провалом вылазки спецгруппы ВСУ против ЛНР

В интернете появилось видео, снятое на месте обернувшейся провалом вылазки бойцов Вооруженных сил Украины против ЛНР. Ролик выложила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной республики.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в зоне конфликта в Донбассе на минувшей неделе. Спецгруппа киевских военных попыталась подобраться к позициям ополченцев, однако по дороге подорвалась на минах. В распоряжении Народной милиции оказались данные о том, что в результате погибли не менее пяти украинских силовиков.

Боец ополчения Евгений Шаталин, ставший собеседником военных корреспондентов, рассказал, что случившееся способствовало повышению морального духа защитников республики. Личный состав понял, что противник недостаточно хорошо подготовлен, отметил мужчина.

Ранее в понедельник сообщалось, что в сети выложили видео, на котором запечатлены готовые к отражению наступления ВСУ силы Донецкой республики.