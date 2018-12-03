Протестующие во Франции заблокировали одиннадцать топливохранилищ

Участники протестов во Франции в понедельник, 3 декабря, заблокировали одиннадцать топливохранилищ. Соответствующую информацию сегодня утром предоставили сотрудники нефтегазовой компании Total.

В настоящий момент на 75 из 2200 заправочных станций вышеуказанной компании зафиксирован существенный недостаток топлива, передает информационное агентство Рейтер.

Напомним, 17 ноября во Франции начались массовые протесты движения "желтых жилетов". Активисты, в частности, выступают против повышения цен на топливо. В минувшую субботу в Париже произошел целый ряд столкновений митингующих с сотрудниками полиции.