//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина купили загородный дом
- Влад Топалов и Регина Тодоренко рассказали о своей тайной свадьбе
- Супруга Игоря Николаева похудела и превратилась в "роковую красотку"
- "Чайфы" чуть не поджарились в самолете Новосибирск - Екатеринбург
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Порошенко рассказал о длительности военного положения на Украине
3 декабря 2018, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]
Глава украинского государства Петр Порошенко сделал заявление, в котором рассказал о сроках военного положения на территории Незалежной. Информация опубликована в Twitter президента Украины.
Военное положение является "превентивной мерой", направленной на укрепление обороноспособности Украины для защиты от "удара врага", рассказал Петр Порошенко на своей странице.
По его словам, это время будет использовано, чтобы укрепить оборону государства и способность властей защитить мирных граждан. Он выразил надежду, что продления не потребуется.
Наголошую: воєнний стан – це превентивний захід на строк у 30 днів. Цей час буде використаний аби зміцнити нашу оборону і нашу здатність захистити громадян від удару ворога. Сподіваюся, що ми зможемо обмежитися переліченими заходами і його продовження не буде потрібне.— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 декабря 2018 г.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Эксперт оценил последствия разрыва Украиной договора о дружбе с РФ
//В мире
Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении договора о дружбе с Россией
//Новости МирТесен
//Наука
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина купили загородный дом
//В мире
В Госдуме убеждены, что Рада поддержит разрыв договора о дружбе с Россией
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
Милонов предложил ввести закон, запрещающий наказывать котов
//В мире
Появились кадры с места обернувшейся провалом вылазки спецгруппы ВСУ против ЛНР
//Общество
В Афганистане уничтожен главный финансист талибов
//Новости СМИ2
//В мире
Москалькова: от задержанных украинских моряков жалоб не поступало
//Общество
В МВД России объявили о "миграционной амнистии" для молдавских нелегалов
//Политика
Бывший премьер ДНР назвал способ развалить Украину без введения российских войск
//Общество
//Общество
Папа Римский обеспокоен гомосексуализмом среди священников
//Общество
Болгария отменила авиарейсы на Украину из-за военного положения
//Культура
//Общество
Власти Катара признались, что им нелегко далось решение о выходе из ОПЕК
//live
//Политика
Стало известно, обсуждал ли Путин с Трампом возможность визита в Вашингтон
//В мире
Порошенко рассказал о длительности военного положения на Украине
//В мире
Петр Порошенко сообщил о передислокации подразделений к российской границе
//В мире
//Общество
Названа причина убийства журналиста The Washington Post саудовскими спецслужбами
Супруга Игоря Николаева похудела и превратилась в "роковую красотку"
//Туризм