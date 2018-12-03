Порошенко рассказал о длительности военного положения на Украине

Глава украинского государства Петр Порошенко сделал заявление, в котором рассказал о сроках военного положения на территории Незалежной. Информация опубликована в Twitter президента Украины. Петр Порошенко сообщил о передислокации подразделений к российской границе

Военное положение является "превентивной мерой", направленной на укрепление обороноспособности Украины для защиты от "удара врага", рассказал Петр Порошенко на своей странице.

По его словам, это время будет использовано, чтобы укрепить оборону государства и способность властей защитить мирных граждан. Он выразил надежду, что продления не потребуется.