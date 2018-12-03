Американский сенатор: в Черное море следует отправить флот США и корабли НАТО

Американский сенатор-республиканец Джон Баррассо утром в понедельник, 3 декабря, заявил, что Вашингтон должен отправить в акваторию Черного моря флот США, а также корабли Североатлантического альянса.

Баррассо заявил, что глава Штатов Дональд Трамп правильно поступил, отменив переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Аргентине. Как сообщает издание The Hill, сенатор убежден, что власти США должны действовать более решительно в ответ на "агрессию со стороны России".

Республиканец убежден, что Владимир Путин – человек, для которого ничего не значат слова, якобы для него важны исключительно действия. Кроме того, глава РФ "считается с силой", поэтому Вашингтону следует предпринимать максимально активные шаги. Для демонстрации силы, как считает Баррассо, необходимо отправить корабли США и НАТО в Черное море, а также дополнительно поставить средства ПВО и противокорабельное оружие на территорию Украины.