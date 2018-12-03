//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Супруга Игоря Николаева похудела и превратилась в "роковую красотку"
- "Чайфы" чуть не поджарились в самолете Новосибирск - Екатеринбург
- Нового мужчину Анастасии Волочковой "вывели на чистую воду"
- Неудачная трапеза: Лера Кудрявцева проглотила кусок стекла
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Американский сенатор: в Черное море следует отправить флот США и корабли НАТО
3 декабря 2018, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]
Американский сенатор-республиканец Джон Баррассо утром в понедельник, 3 декабря, заявил, что Вашингтон должен отправить в акваторию Черного моря флот США, а также корабли Североатлантического альянса.
Баррассо заявил, что глава Штатов Дональд Трамп правильно поступил, отменив переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Аргентине. Как сообщает издание The Hill, сенатор убежден, что власти США должны действовать более решительно в ответ на "агрессию со стороны России".
Республиканец убежден, что Владимир Путин – человек, для которого ничего не значат слова, якобы для него важны исключительно действия. Кроме того, глава РФ "считается с силой", поэтому Вашингтону следует предпринимать максимально активные шаги. Для демонстрации силы, как считает Баррассо, необходимо отправить корабли США и НАТО в Черное море, а также дополнительно поставить средства ПВО и противокорабельное оружие на территорию Украины.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Порошенко рассказал о длительности военного положения на Украине
//В мире
Пушков оценил жалобу Порошенко на нежелание президента РФ поговорить с ним
//Новости МирТесен
//В мире
ФТС заявила о резком росте количества санкционных товаров в РФ
//Новости партнеров
//В мире
Американский сенатор: в Черное море следует отправить флот США и корабли НАТО
//Общество
Названа причина убийства журналиста The Washington Post саудовскими спецслужбами
//В мире
В Госдуме оценили жесткое заявление Гройсмана о "Северном потоке – 2"
//Новости СМИ2
//Общество
В американской книге рекордов Гиннеса Севастополь признали российским
"Чайфы" чуть не поджарились в самолете Новосибирск - Екатеринбург
Житель США снял на видео странные шары в небе, напоминающие НЛО
Под Хабаровском из-за обогревателя погибли женщина и двое детей
//Здоровье
//История
//В мире
Стал известен возможный сценарий начала зимнего вторжения ВСУ в непризнанную ДНР
Самые высокие зарплаты в России получают в ЯНАО и на Чукотке
//Общество
//В мире
//В мире
//В мире
Минздрав Украины поведал, что должно быть в аптечках во время военного положения
//Политика