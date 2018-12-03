Свыше 20 человек пострадали из-за торнадо в Иллинойсе

По американскому штату Иллинойс прошелся мощный торнадо. Разрушения значительны: на территории штата разрушено около сотни жилых домов. Более 20 человек пострадали от удара стихии.

​По данным телеканала Weather Channel, катастрофа привела к массовым разрушениям в городе Тейлорвилл в центральной части штата, школы города будут закрыты, передает РИА Новости.

У многих домов в Тейлорвилле обрушились крыши, произошли разрывы линий электропередачи. Отмечается, что в соседнем с Иллинойсом штате Миссури из-за торнадо один человек погиб.

SEVERE WEATHER OUTBREAK - At least 22 tornado reports in Illinois, and a severe threat from Ohio to New York today. We will have the latest this afternoon and evening #ilwx pic.twitter.com/TkyrjT7njl — WeatherNation (@WeatherNation) 2 декабря 2018 г.