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Свыше 20 человек пострадали из-за торнадо в Иллинойсе
3 декабря 2018, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]
По американскому штату Иллинойс прошелся мощный торнадо. Разрушения значительны: на территории штата разрушено около сотни жилых домов. Более 20 человек пострадали от удара стихии.
По данным телеканала Weather Channel, катастрофа привела к массовым разрушениям в городе Тейлорвилл в центральной части штата, школы города будут закрыты, передает РИА Новости.
У многих домов в Тейлорвилле обрушились крыши, произошли разрывы линий электропередачи. Отмечается, что в соседнем с Иллинойсом штате Миссури из-за торнадо один человек погиб.
SEVERE WEATHER OUTBREAK - At least 22 tornado reports in Illinois, and a severe threat from Ohio to New York today. We will have the latest this afternoon and evening #ilwx pic.twitter.com/TkyrjT7njl— WeatherNation (@WeatherNation) 2 декабря 2018 г.
The scene in #Taylorville after a #tornado stormed through, destroying dozens of homes and businesses in its path. So far 21 ppl have been sent to the hospital, just 1 is in critical condition. Ameren has been working overnight to restore power to roughly 2,500 homes. @WCIA3 pic.twitter.com/A3VudafwZQ— Raquel Martin (@WCIA3Raquel) 2 декабря 2018 г.
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