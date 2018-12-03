Готовые к отражению масштабного наступления Киева силы армии ДНР сняли на видео

Армия непризнанной ДНР готова к отражению любых провокаций Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в видеоролике, который некоторое время назад распространила пресс-служба Народной милиции республики.

Военные корреспонденты запечатлели учения ополченцев. На опубликованных кадрах можно, в частности, увидеть танки, артиллерию и беспилотную авиацию защитников ДНР.

Как отметили авторы видео, объявление киевскими властями военного положения свидетельствует о том, что они собираются вернуть контроль над Донбассом силовым путем. В настоящее время армия ДНР проходит подготовку, в ходе которой бойцы отрабатывают отражение полномасштабного наступления противника, рассказали в пресс-службе.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинские войска начали наносить удары по ЛНР с помощью неизвестных ополченцам снарядов.