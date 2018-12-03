В Госдуме в понедельник, 3 декабря, прокомментировали заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что проект "Северный поток – 2" является одной из форм замаскированной войны.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отметил, что последние заявления украинских политиков довольно сложно оценивать, поскольку непонятно, что происходит в их "воспаленном мозгу". Политик, однако, отметил, что любой газопровод, поставляющий на европейскую территорию газ, является потерей Киевом экономической выгоды. Кроме того, Украина в случае создания новых способов поставки газа утратит возможность шантажировать Европу и РФ. Именно поэтому украинская сторона старается не допустить реализации подобных проектов, передает RT