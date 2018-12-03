Эксперт прокомментировал сообщения о британских военных на территории Украины

Российский политолог Иван Мезюхо в понедельник, 3 декабря, оценил сообщения о том, что на территории Украины в настоящий момент находятся сразу несколько групп военных из британской 77-й бригады.

Согласно данным СМИ, военнослужащие из Соединенного Королевства должны выполнять задачи в интернете, оказывать психологическое воздействие, а также проводить информационные операции.