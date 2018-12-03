Пушков оценил жалобу Порошенко на нежелание президента РФ поговорить с ним

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил жалобу украинского лидера Петра Порошенко на то, что президент РФ Владимир Путин не хочет с ним разговаривать.

Российский политик задался вопросом, о чем именно могут говорить российский и украинский лидеры. Пушков считает, что обсуждать провокацию Порошенко не следует, поскольку в этом вопросе и так все ясно. Обвинять РФ в подготовке к очередной агрессии нет смысла, поскольку глава Украины делает это ежедневно. Жаловаться на свою судьбу он тоже не может – "не по адресу", написал сенатор на своей страничке в социальной сети Twitter.

Напомним, ранее Петр Порошенко в интервью французскому журналисту пожаловался, что ему вновь не удалось пообщаться с российским коллегой.