Воюющие в Донбассе ВСУ начали атаковать ЛНР неизвестными ополченцам боеприпасами

Вооруженные силы Украины начали применять против ЛНР боеприпасы, которые ополченцы самопровозглашенной республики не могут опознать. Об этом говорится в репортаже, подготовленном российским военным корреспондентом Александром Сладковым.

Как рассказал один из защитников непризнанного государства, если раньше противник осуществлял атаки с помощью 120-мм и 80-мм минометов, то в настоящий момент с его стороны прилетают изготовленные с применением алюминия нестандартные снаряды с необычными хвостовиками. По словам ополченца, отыскать осколки данных боеприпасов крайне тяжело.

Ранее сегодня сообщалось, что в армии ДНР озвучили вероятный сценарий начала наступления ВСУ на республику. В Донецке предполагают, что Киев рассчитывает провести операцию в текущем месяце после провокации, в ходе которой будет использовано химоружие.