Трамп пообещал исполнить все желания Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп пообещал лидеру КНДР Ким Чен Ыну "исполнение всех его желаний" после полной денуклеаризации Корейского полуострова, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Глава Вашингтона в ходе двусторонних переговоров с южнокорейским лидером на саммите G20 в Буэнос-Айресе попросил его передать свои слова Ким Чен Ыну, добавив, что хорошо относится к лидеру КНДР.

"Он ему нравится, и поэтому Дональд Трамп надеется на выполнение его (Ына - прим. ред.) части соглашения, и тогда все его желания сбудутся", - цитирует слова Мун Чжэ Ина издание Свободная Пресса.