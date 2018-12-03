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Видео, как в США пара бобров пришла в магазин за продуктами
3 декабря 2018, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]
Камеры видеонаблюдения в супермаркете штата Массачусетс (США) зафиксировали необычных посетителей: пара бобров вошла через автоматические двери магазина и принялась осматривать ассортимент.
Работники торговой точки пошутили, что бобры забрели под утро в магазин в поисках дешевых закусок. А пользователи Сети отметили, что животным не пришелся по вкусу товар.
На кадрах можно рассмотреть, как один из бобров уходит практически сразу, а другому понадобилась помощь сотрудников. Бобер долго блуждал по магазину, словно бы не определившись.
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