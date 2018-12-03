Видео, как в США пара бобров пришла в магазин за продуктами

Камеры видеонаблюдения в супермаркете штата Массачусетс (США) зафиксировали необычных посетителей: пара бобров вошла через автоматические двери магазина и принялась осматривать ассортимент.

Работники торговой точки пошутили, что бобры забрели под утро в магазин в поисках дешевых закусок. А пользователи Сети отметили, что животным не пришелся по вкусу товар.

На кадрах можно рассмотреть, как один из бобров уходит практически сразу, а другому понадобилась помощь сотрудников. Бобер долго блуждал по магазину, словно бы не определившись.



