Раскрыт вероятный сценарий начала зимнего наступления Вооруженных сил Украины на Донецкую народную республику. С соответствующими заявлениями выступили в армии непризнанного государства.

Согласно данным спикера ополченцев Эдуарда Басурина, оглашенным на брифинге для СМИ, предлогом для намеченного на декабрь вторжения должна стать провокация с использованием химического оружия, в котором Киев собирается обвинить защитников Донбасса. В ДНР полагают, что химическая атака будет осуществлена на территории, подконтрольной Украине, в зоне ответственности 72-й бригады ВСУ.

Из слов Басурина следует, что украинские войска планируют ударить по ДНР с юга. Передний край обороны ополчения, обустроившего свои позиции в районе Мариуполя, поручили прорвать элитным соединениям десантников и морских пехотинцев ВСУ.

Ранее сообщалось, что в интернете опубликовали информацию о проблемах с продовольственным обеспечением в воюющей против Донбасса армии Украины.