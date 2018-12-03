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Сирийская армия уничтожила более 270 боевиков ИГ* на юге Сирии
3 декабря 2018, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]
Свыше 270 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* уничтожили бойцы сирийской армии в ходе наступательной операции в провинции Эс-Сувейда на юге страны.
Об этом сообщил представитель командования группировки российских войск в Сирии Олег Макаревич, передает РИА Новости: "Было уничтожено более 270 боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, в том числе двенадцать противотанковых управляемых ракет TOW", - рассказал он.
По словам Макаревича, операция прошла в понедельник, 19 ноября, на местности со сложным рельефом, где расположено множество пещер и всевозможных расщелин. Участок был насыщен минными полями, противотанковыми, а также снайперскими засадами противника.
*Запрещенная в Россиии террористическая организация
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