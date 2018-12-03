Сирийская армия уничтожила более 270 боевиков ИГ* на юге Сирии

Свыше 270 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* уничтожили бойцы сирийской армии в ходе наступательной операции в провинции Эс-Сувейда на юге страны.

Об этом сообщил представитель командования группировки российских войск в Сирии Олег Макаревич, передает РИА Новости: "Было уничтожено более 270 боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, в том числе двенадцать противотанковых управляемых ракет TOW", - рассказал он.

По словам Макаревича, операция прошла в понедельник, 19 ноября, на местности со сложным рельефом, где расположено множество пещер и всевозможных расщелин. Участок был насыщен минными полями, противотанковыми, а также снайперскими засадами противника.

*Запрещенная в Россиии террористическая организация