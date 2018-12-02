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«Сладострастный» султан, или детей много не бывает
2 декабря 2018, 22:31 [«Аргументы Недели», Георгий НАЙТ ]
Жизнь у султанов, ой, как непростая – за государством следи, с соседями не ссорься, подданных не обижай, да еще и гарем посещать не забывай – положение обязывает. Но вот Мулай Абу-уль Насир Исмаил ас-Самин ибн Рашид, получивший прозвище «Кровожадный» в особом приглашении гарема не нуждался.
Мулай Исмаил управлял Королевством Марокко 55 лет и за это время достиг небывалого результата в деле зачатия детей. Четыре официальные жены и гарем из пятисот наложниц, собранных из разных частей мира, родили султану, по разным данным, от 888 до 1171 ребенка. В это верится с трудом, но в 2014 году ученые математически рассчитали, что султану, с учетом того, что беременность была результатом не каждого соития, нужно было заниматься сексом каждый день! На протяжении, ни много ни мало, а 32 лет! Наверное, прозвище «сладострастный» ему побоялись присвоить из-за его вспыльчивости и жестокости. Но теперь-то можно?
Подробнее читайте в материале:
Живут же люди! Королевство Марокко - король, джины – наше всё, козы на деревьях
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