Курьёзы и недоразумения на саммите G20 в Аргентине

Саммит G20 в Аргентине претендует на звание одного из самых конфликтных, если не самого конфликтного за всю историю организации. Ещё до начала работы самой площадки со многими прибывшими на неё мировыми лидерами произошел ряд неприятных или забавных казусов. Многие шутят, что причиной всему стало традиционно считающееся несчастливым число - все же саммит 2018 года является 13-й по счету встречей «большой двадцатки».

Несколько неприятных конфузов саммита произошли по вине президента Дональда Трампа. Сначала он не удовлетворился докладом своих аналитиков о глобальном потеплении, что вызвало проблемы с согласованием итогового заявления встречи.

Он также отменил в последний момент встречу с президентом России Владимиром Путиным, что никак не могло положительно сказаться на отношениях нашей страны и США. Наконец, когда он встречался с хозяином нынешнего саммита президентом Аргентины, то допустил некоторую бестактность, бросив на пол наушники синхронного перевода и пожаловавшись на его качество.

Позже выяснилось, что российский и американский президенты все же смогли недолго пообщаться на саммите G20 в Аргентине. Между тем, в Сети появились мемы по поводу Трампа, который хочет встретиться с Путиным, но никак не может.

Что касается Меркель и Макрона, то у первой возникли проблемы с прилётом на саммит из-за отказа электроники на борту её самолета, второго забыли встретить у трапа его борта в аэропорту.

Наконец, примем во внимание, что в первый день саммита в столице Аргентины произошло землетрясение силой 3,8 балла.