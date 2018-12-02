Минздрав Украины поведал, что должно быть в аптечках во время военного положения

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что украинцы должны быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, особенно во время военного положения. Глава здравоохранения Украины объяснила, почему она пришелец

"Пока есть свободное время на выходных - проверьте вашу личную аптечку", - написала Супрун в Facebook. Аптечка должна содержать только препараты, у которых не истек срок годности, Супрун сообщила базовый набор необходимых вещей. Она добавила, что необходимым является и прохождение курсов домедицинской помощи.

Ранее Ульяна Супрун призвала бороться с ВИЧ с помощью мобильного приложения.