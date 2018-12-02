Депутат Рады жалуется на разгул украинских боевиков в Киеве

В Киеве военное положение не ввели, но по украинской столице свободно гуляют вооруженные люди в камуфляже, чаще всего фейковые "ветераны АТО". Может, пора вводить чрезвычайное положение?

Такой вопрос задает депутат Верховной рады Василий Нимченко. Украина утратила монополию силы в отношении борьбы за правопорядок, отметил он. В стране действуют подпольные вооруженные формирования, в них могут насчитываться десятки тысяч человек.

"Люди боятся уже людей в камуфляже, потому что если не каждый второй, то каждый третий – это фейковый АТОвец", — сказал Нимченко в эфире украинского телеканала.