Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики проводит в настоящее время интенсивную боевую подготовку. Отрабатывается отражение масштабного наступления ВСУ. Разведка ДНР: Киев планирует масштабное наступление

Это связано с тем, что, по данным донецкой разведки, украинская армия планирует провести наступательную операцию в первой половине декабря. Сейчас подразделения ВС Украины концентрируются на мариупольском направлении, рассказал замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Ранее также сообщалось о том, что разведчики ВСУ готовятся устроить диверсию на химическом заводе «Стирол» в Горловке, которую украинские силовики хотят использовать в качестве отвлекающего маневра для нанесения удара на другом участке фронта.

Шумом от частичного введения на Украине военного положения украинские власти хотели прикрыть масштабные военные перемещения к юго-восточной границе страны и подготовку к зимним военным действиям.