Протестная акция, собравшая несколько тысяч человек, проходит в Тбилиси на проспекте Руставели. Среди выступающих - лидеры объединения «Сила в единстве» и оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

Основным требованием митингующих является проведение досрочных парламентских выборов. Планируется подать иск в суд с требованием об отмене результатов второго тура президентских выборов.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, обратившись с помощью Skype к собравшимся в центре Тбилиси, призвал их "не сдаваться" и "бороться до конца". Он заявил, что вернется на родину, как только его позовут. Саакашвили не может спокойно смотреть на Грузию в таком состоянии.