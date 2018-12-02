Скандал в Берлине: участников Исламской конференции накормили свининой

Организаторами 12-ой Немецкой исламской конференции в Берлине ее уастникам в качестве закуски была предложена кровяная колбаса из свинины. Религиозные чувства некоторых были, естественно, задеты.

Для многих мусульман свинина и мясо с кровью запрещены к употреблению. Журналист немецкого телеканала WDR Tuncay Özdamar задался вопросом, что этим хотели сказать в министерстве внутренних дел, которое проводило эту конференцию. Депутат земельного парламента Северного Рейн-Вестфалии заметил, что у кровяных колбасок из свинины не было этикеток, поэтому участники были вынуждены выяснять, из чего они приготовлены.