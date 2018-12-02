ВСУ перестали кормить бойцов на передовой

На передовых позициях 34 батальона 57 бригады ВСУ бойцов перестали кормить. Об этом рассказал блогер Михаил Ухман: «Они уже 9 дней на передке и им нечего есть, только остатки от предшественников».

Блогер рассказал о проблемах, с которыми живут украинские военнослужащие, и посетовал на то, что критичные голоса никто не слышит. А самих критиков обвиняют во всех грехах: «Все, кто говорит про армию плохо, они - "агенты Кремля"».