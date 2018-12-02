В каких условиях содержатся университеты на Мальте?

В каждой стране университеты по-своему разнообразны. Так, комплекс Мальтийского университета расположен в стилизованном традиционно под крепость комплексе.

На Мальте местный университет находится в нескольких километрах к югу от столицы Ла-Валетты и занимает довольно небольшую территорию, пишет Ридус.

Территорию учебного заведения можно обойти всего за один час, причем если заходить в сами корпуса. С другой стороны, это вполне объяснимо, ведь в такой стране большой университет просто бы не смотрелся.