В каких условиях содержатся университеты на Мальте?
2 декабря 2018, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]
В каждой стране университеты по-своему разнообразны. Так, комплекс Мальтийского университета расположен в стилизованном традиционно под крепость комплексе.
На Мальте местный университет находится в нескольких километрах к югу от столицы Ла-Валетты и занимает довольно небольшую территорию, пишет Ридус.
Территорию учебного заведения можно обойти всего за один час, причем если заходить в сами корпуса. С другой стороны, это вполне объяснимо, ведь в такой стране большой университет просто бы не смотрелся.