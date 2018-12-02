В Тбилиси полиция задержала семерых вооруженных украинцев

Семь граждан Украины задержаны в Тбилиси сегодня утром в одной из гостиниц, им инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия. Для задержания были мобилизованы спецназ и правоохранители.

Задержанные украинцы собирались принять участие в митинге оппозиционной партии «Единое национальное движение», лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Среди задержанных, по данным грузинских СМИ, гражданин Украины грузинского происхождения Лука Чхетия, который воюет за Киев в Донбассе.