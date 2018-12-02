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Полиция Нью-Йорка разыскивает парня за неудачное предложение руки и сердца
2 декабря 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Полиция Нью-Йорка разыскивает неловкого парня, который сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на улице города и уронил кольцо в канализационную решетку, когда она ответила согласием.
«Разыскивается за то, что уронил кольцо своей невесты на Таймс-сквер! Она сказала «Да», но он был настолько взволнован, что уронил кольцо в решетку. Наши офицеры спасли кольцо и хотели бы вернуть его счастливой паре. Помогите нам их найти!», - гласит запись в официальном твиттере нью-йоркской полиции.
Полицейские даже отмыли кольцо от грязи и теперь ждут, когда счастливая невеста придет за своим ювелирным украшением. «Это и самая печальная, и самая смешная на свете история с предложением руки и сердца. Будет о чем внукам рассказать», - прокомментировали запись пользователи сети.
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