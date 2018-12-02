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Трамп согласился не поднимать с января пошлины в отношении Китая
2 декабря 2018, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]
Прошедшие накануне вечером в Аргентине на полях саммита G20 переговоры американского президента Дональда Трампа и китайского председателя Си Цзиньпиня имели относительный успех.
Интерес к этой встрече был огромен из-за разгорающейся торговой войны между США и Китаем. Китай не согласен с тем, что американский лидер вкладывает в понятие «справедливой торговли», и в итоге этих разногласий стороны перешли к взаимному повышению торговых пошлин. Эксперты предупреждали, что на фоне этих событий заключение «перемирия» между принципиальными соперниками уже можно будет расценивать как успех.
«Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать их до 25% на данном этапе», - сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
Китайская сторона, в свою очередь, обязалась согласовать закупку значительного объема сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции американского производства для сокращения торгового дисбаланса между странами, сообщает РИА Новости.
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