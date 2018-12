Помпео сообщил об испытании Ираном ракеты в нарушение резолюции ООН

Госсекретарь Соединенных штатов Америки Майк Помпео обвинил Иран в испытании баллистической ракеты средней дальности. По его словам, подобные действия нарушают резолюцию Совбеза ООН.

Помпео указал на проведение испытаний баллистической ракеты, способной нести несколько боеголовок. Он осудил Тегеран и призвал его прекратить подобную деятельность.

"Эти испытания нарушают резолюцию Совета безопасности ООН 2231. Мы осуждаем этот акт", - написал госсекретарь США на своей персональной странице в социальной сети Twitter.

The Iranian regime has just test-fired a medium range ballistic missile that’s capable of carrying multiple warheads. This test violates UNSCR 2231. Iran’s missile testing & missile proliferation is growing. We condemn this act and call upon Iran to cease these activities.