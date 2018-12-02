Помпео сообщил об испытании Ираном ракеты в нарушение резолюции ООН
2 декабря 2018, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]
Госсекретарь Соединенных штатов Америки Майк Помпео обвинил Иран в испытании баллистической ракеты средней дальности. По его словам, подобные действия нарушают резолюцию Совбеза ООН.
Помпео указал на проведение испытаний баллистической ракеты, способной нести несколько боеголовок. Он осудил Тегеран и призвал его прекратить подобную деятельность.
"Эти испытания нарушают резолюцию Совета безопасности ООН 2231. Мы осуждаем этот акт", - написал госсекретарь США на своей персональной странице в социальной сети Twitter.
The Iranian regime has just test-fired a medium range ballistic missile that’s capable of carrying multiple warheads. This test violates UNSCR 2231. Iran’s missile testing & missile proliferation is growing. We condemn this act and call upon Iran to cease these activities.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 1 декабря 2018 г.