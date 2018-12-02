Боевые роботы смогут сами принимать решение о применении летального оружия

Многие государства в последние годы настолько продвинулись в разработке автономных боевых систем, что идея их массового применения становится все более популярной в военных ведомствах.

Автономные боевые системы (АБС) – это боевые роботы, которые смогут самостоятельно принимать решения о применении летального оружия. Их разработку активно ведут США, Россия, Китай, Индия, Израиль, Великобритания, Южная Корея – это далеко не полный перечень.

Противники технологии считают, что Искусственный Интеллект не должен на свое усмотрение принимать решения о применении смертоносного оружия. Однако им несколько месяцев назад не удалось даже получить мандат на создание рабочей группы по обсуждению этого вопроса в рамках ООН.

В Пентагоне уверены, что уже в ближайшие несколько лет АБС станут неотъемлемой частью Вооруженных сил США. Это значит, что ИскИн будет активно вовлекаться в безудержную милитаризацию и военные конфликты. Пренебрежение долгосрочными рисками в угоду краткосрочным военным выгодам становится мировым трендом, и противникам технологии не удастся остановить ее повсеместное распространение, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».