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Боевые роботы смогут сами принимать решение о применении летального оружия
2 декабря 2018, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]
Многие государства в последние годы настолько продвинулись в разработке автономных боевых систем, что идея их массового применения становится все более популярной в военных ведомствах.
Автономные боевые системы (АБС) – это боевые роботы, которые смогут самостоятельно принимать решения о применении летального оружия. Их разработку активно ведут США, Россия, Китай, Индия, Израиль, Великобритания, Южная Корея – это далеко не полный перечень.
Противники технологии считают, что Искусственный Интеллект не должен на свое усмотрение принимать решения о применении смертоносного оружия. Однако им несколько месяцев назад не удалось даже получить мандат на создание рабочей группы по обсуждению этого вопроса в рамках ООН.
В Пентагоне уверены, что уже в ближайшие несколько лет АБС станут неотъемлемой частью Вооруженных сил США. Это значит, что ИскИн будет активно вовлекаться в безудержную милитаризацию и военные конфликты. Пренебрежение долгосрочными рисками в угоду краткосрочным военным выгодам становится мировым трендом, и противникам технологии не удастся остановить ее повсеместное распространение, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».
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