Трамп на саммите G20 оказался в изоляции, заявил эксперт

На прошедшем в аргентинском Буэнос-Айресе саммите G20 президент США Дональд Трамп оказался в изоляции. Его повестка не встретила понимания у лидеров других стран – участников саммита, считает эксперт.

«Президент США досрочно прервал мероприятие и уехал на похороны Джорджа Буша-старшего, не проведя пресс-конференцию. Не исключено, что похороны – только повод, а причина отъезда в том, что его повестка не нашла понимания и признания со стороны других стран. На этом форуме ясно обозначилось чувство оторванности Америки от остального мира: изоляцию мирового лидера вряд ли можно считать успехом», - высказал свое мнение политический эксперт Борис Межуев.

Зато Россия, по мнению эксперта, выступила на саммите удачно, представив свою собственную позицию неприятия экономической политики США в виде общей позиции неприятия «трампизма» со стороны мирового сообщества, приводит мнение эксперта РИА Новости.