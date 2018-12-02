В США на детский центр упал самолет

В американском штате Флорида на крышу здания, в котором находится центр терапии для детей с аутизмом упал легкомоторный самолет Cessna 335. Как сообщает телеканал ABC News, погибли два человека.

По данным телеканала, инцидент произошел в субботу во второй половине дня (в ночь на воскресенье по мск) практически сразу после того, как самолет вылетел из аэропорта города Форт Лодердейл.

В здании центра терапии в момент инцидента находились восемь взрослых и пятеро детей. Единственными жертвами крушения стали пассажиры, находившиеся на борту легкомоторного воздушного судна.

В настоящее время специалисты устанавливают причины ЧП.