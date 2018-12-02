Путин оценил итоговую декларацию саммита G20 в Буэнос-Айресе

Президент России Владимир Путин положительно оценил принятие итоговой декларации саммита Группы двадцати, завершившегося сегодня в Буэнос-Айресе. Документ имеет общий декларативный характер.

«Аргентинское председательство сделало все, чтобы этот документ был согласован и подписан всеми сторонами. Это важно потому, что документ показывает наиболее важные проблемы, которыми занимается «двадцатка», и показывает направление, куда мы должны двигаться, чтобы решать поставленные перед нами задачи», - заявил президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, комментируя принятие совместного заявления.

В список основных задач «большой двадцатки» вошли реформы системы международной торговли и реорганизация Всемирной торговой организации, которые перестали решать поставленные перед ними задачи, приверженность развитию чистой энергетики, борьба с коррупцией, противодействие терроризму и другие задачи, обсуждение и решение которых продолжится на следующей встрече G20, которая пройдет в следующем году в Японии, сообщает ТАСС.