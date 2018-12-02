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Джоан Роулинг «отбрила» сторонника Brexit на русском языке
2 декабря 2018, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]
Британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг вступила в словесную перепалку с главным спонсором агитационной кампании в поддержку выхода Великобритании из ЕС Арроном Бэнксом.
Пользователи социальной сети Twitter, ставшие свидетелями данного противостояния, ахнули, когда в ответ Бэнксу Роулинг съязвила на чистом разговорном русском языке.
Роулинг рассказала, что глупые поступки вроде споров по Brexit она совершает каждый раз, когда выходит из своего писательского кабинета, хотя неоднократно клялась себе не делать этого.
В ответ на это заявление спонсор агиткомпании упрекнул писателя в высокомерии, в частности, из-за наличия отдельного кабинета. Но и Роулинг в долгу не осталась, ответив ему по-русски.
"Ага, зато этот человек скромный аж некуда - деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами", - заявила Джоан.
Напомним, ранее Бэнкса неоднократно подозревали в связях с Российской Федерацией, пытаясь обвинить Москву во вмешательстве в решения по выходу Британии из Евросоюза.
.@Arron_banks Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами. pic.twitter.com/XDkVYv8Q9v— J.K. Rowling (@jk_rowling) 30 ноября 2018 г.
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