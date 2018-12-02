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Путин ответил на ограничения прав граждан РФ на Украине
2 декабря 2018, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе рассказал, как РФ намерена ответить на введенные Украиной ограничения в отношении россиян.
«Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Кроме того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на своей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого захочет», - заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко ввел ограничения прав россиян после объявления военного положения в стране. В частности, для мужчин-граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет въезд на Украину частично закрыт, сообщает РБК.
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