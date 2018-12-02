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Путин прокомментировал сравнение России с террористами
2 декабря 2018, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова главы Генштаба ВС Великобритании Марка Карлтон-Смита, заявившего, что Россия представляет собой большую угрозу, чем исламские террористы.
Ранее глава Генштаба ВС Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит выступил с заявлением, что РФ представляет для Запада вообще и Великобритании в частности большую угрозу, чем (запрещенные в РФ) террористические группировки «Исламское государство» и «Аль-Каида», поскольку, помимо традиционной военной угрозы, постоянно стремится «подорвать Запад» в таких областях, как киберпространство и космос.
«Давайте оставим это на совести тех, кто это говорит и делает. Что касается терроризма, Россия, наверное, является страной номер один, которая вносит существенный вклад в борьбу с терроризмом. Великобритания – важный партнер для нас. Мы надеемся, что когда-нибудь мы сможем преодолеть имеющиеся в наших отношениях трудности и выйти к позитивному сотрудничеству в интересах наших стран», - заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Буэнос-Айресе.
Заявления подобного рода могут быть обусловлены желанием заработать дополнительные политические очки в своей стране, приводит мнение российского президента RT.
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