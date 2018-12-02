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Экс-глава МИД ФРГ обвинил Украину в попытке втянуть Германию в войну
2 декабря 2018, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль прокомментировал в телеэфире провокацию Киева в Керченском проливе как непозволительную попытку Украины втянуть Германию в состояние войны.
«Мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать», - заявил немецкий дипломат, комментируя ситуацию вокруг Азовского моря в связи с украинской провокацией в Керченском проливе.
Впрочем, свою порцию обвинений от немецкого дипломата получила и Россия. Зигмар Габриэль заявил, что РФ нарушила международное право в ходе инцидента в Керченском проливе, и выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель сможет убедить обе стороны вернуться к нормальным отношениями, сообщает РИА Новости.
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