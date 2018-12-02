Посольство РФ в США приспустило флаги в связи со смертью Буша-старшего

В российской дипломатической миссии в США приспустили флаг в знак траура в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего. Американский политик, бывший 41-м президентом США, скончался 30 ноября.

«Джордж Буш-старший был выдающимся политиком. Он посвятил всю свою жизнь службе своей стране и как военнослужащий во время Второй мировой войны, и в мирное время на высоких должностях», - сообщается в твиттере посольства России в США.

Джордж Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 годы. В 1970-х годах он занимал пост директора Центральной разведки США, а в 1980-х исполнял обязанности вице-президента США.