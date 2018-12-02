ВМС США сообщили о смерти командующего Пятым флотом

Командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Скотт Стирни был обнаружен мертвым в своей резиденции в Бахрейне. Начато расследование, сообщила пресс-служба Военно-морских сил США.

«Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года. Служба уголовных расследований ВМС и бахрейнское министерство внутренних дел начали расследование в связи со смертью», - говорится в сообщении пресс-службы.

К исполнению обязанностей командующего Пятым флотом ВМС США приступил бывший заместитель Скотта Стирни, контр-адмирал Пол Шлиз. В зону ответственности Пятого американского флота входит, в том числе, акватория Персидского залива, сообщает «КоммерсантЪ».