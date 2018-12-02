//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Авраам Руссо продает свой 2-этажный особняк в Москве
- Максим Галкин показал, как детей обрадовал первый снег
- Мария Шукшина раскрыла суммы, которые платят за участие в ток-шоу на ТВ
- Жена Александра Малинина в экстравагантной шубке обратила на себя внимание
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
ВМС США сообщили о смерти командующего Пятым флотом
2 декабря 2018, 06:56 [ «Аргументы Недели» ]
Командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Скотт Стирни был обнаружен мертвым в своей резиденции в Бахрейне. Начато расследование, сообщила пресс-служба Военно-морских сил США.
«Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года. Служба уголовных расследований ВМС и бахрейнское министерство внутренних дел начали расследование в связи со смертью», - говорится в сообщении пресс-службы.
К исполнению обязанностей командующего Пятым флотом ВМС США приступил бывший заместитель Скотта Стирни, контр-адмирал Пол Шлиз. В зону ответственности Пятого американского флота входит, в том числе, акватория Персидского залива, сообщает «КоммерсантЪ».
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
//Политика
Порошенко заявил о стягивании российских военных к границе с Украиной
//В мире
//Новости МирТесен
//В мире
Мария Шукшина раскрыла суммы, которые платят за участие в ток-шоу на ТВ
//Общество
//Новости партнеров
//Криминал
//Культура
Лоза высказался по поводу отказа Ротару от выступлений в России
//В мире
Ветеран АТО рассказал о преступлениях ВСУ в Донбассе: "грабили и расстреливали"
//Здоровье
Ученые утверждают: электричество мгновенно избавляет от депрессии
//Новости СМИ2
//Политика
//Армия
//Общество
//В мире
Порошенко объявил начало сборов резервистов в украинских областях
//Общество
Глава украинского Минздрава призвала бороться со СПИДом по телефону
//Общество
В Италии не могут осудить националиста за убийство журналиста на Донбассе
//В мире
Порошенко: "пальцы веером" Московский патриархат расставлять больше не будет
//Общество
Открытый Порошенко с пафосом киевский аэроэкспресс сломался на следующий день
//В мире
Видео, как президент Аргентины чуть не расплакался на концерте для лидеров G20
//В мире
//Наука
//В мире
Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего
//В мире
В ходе землетрясения на Аляске участок трассы провалился вместе с машиной
//В мире
Пушков высказался о словах нового президента Грузии о сотрудничестве с Россией
//Общество
В Краснодарском крае из-за непогоды на трассе заблокированы сотни автомашин
//Общество
Стало известно о нововведениях при сдаче экзамена на права в России
//В мире
Власти Китая начали платить за "доносы" о нелегальном интернет-контенте
Названы имена погибших и пострадавших в ДТП под Красноярском